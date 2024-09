Exército israelense reteve e apontou contra comboio da ONU em Gaza, denuncia porta-voz

A- A+

Um comboio da ONU que transportava agentes da campanha de vacinação contra a poliomielite em Gaza foi retido na segunda-feira por várias horas em um posto de controle do Exército israelense, em um episódio que envolveu disparos, denunciou nesta terça-feira (10) o porta-voz do secretário-geral da ONU.

"A conduta das forças israelenses no terreno coloca a vida do nosso pessoal em perigo", afirmou Stéphane Dujarric ao lamentar o ocorrido, descrevendo-o como o "exemplo mais recente dos perigos e obstáculos inaceitáveis" que as operações humanitárias enfrentam no território palestino.

