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CONFLITO

Exército libanês começará a se mobilizar "em zonas piloto" no sul, diz primeiro-ministro

Movimentação acontece um dia após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel em Washington

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Exército libanês começará a se mobilizar 'em zonas piloto' no sul, diz primeiro-ministroExército libanês começará a se mobilizar 'em zonas piloto' no sul, diz primeiro-ministro - Foto: Kawnat Haju/AFP

O exército libanês começará a se mobilizar em "zonas piloto" no sul do país, anunciou o primeiro-ministro, Nawaf Salam, nesta quinta-feira (4), um dia após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel em Washington.

Este acordo, rejeitado pelo Hezbollah, define o estabelecimento dessas zonas, controladas exclusivamente pelo exército, após a retirada israelense de partes do sul do Líbano.

Leia também

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• Israel mantém ataques no Líbano apesar do acordo de trégua

Este é um "primeiro passo concreto e tangível" que "não prejudica nosso direito a uma retirada completa" de Israel, afirmou o primeiro-ministro, citado pelo porta-voz do governo.

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