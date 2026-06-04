CONFLITO
Exército libanês começará a se mobilizar "em zonas piloto" no sul, diz primeiro-ministro
Movimentação acontece um dia após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel em Washington
Exército libanês começará a se mobilizar 'em zonas piloto' no sul, diz primeiro-ministro - Foto: Kawnat Haju/AFP
O exército libanês começará a se mobilizar em "zonas piloto" no sul do país, anunciou o primeiro-ministro, Nawaf Salam, nesta quinta-feira (4), um dia após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel em Washington.
Este acordo, rejeitado pelo Hezbollah, define o estabelecimento dessas zonas, controladas exclusivamente pelo exército, após a retirada israelense de partes do sul do Líbano.
Leia também
• Hezbollah informou às autoridades libanesas que rejeita o acordo com Israel
• Presidente do Líbano diz que cessar-fogo com Israel pode começar em 24h; Irã nega avanços
• Israel mantém ataques no Líbano apesar do acordo de trégua
Este é um "primeiro passo concreto e tangível" que "não prejudica nosso direito a uma retirada completa" de Israel, afirmou o primeiro-ministro, citado pelo porta-voz do governo.