GUERRA
Imprensa do Irã afirma que Exército procura piloto de caça americano derrubado
Piloto teria sido atingido nesta sexta-feira, 3 de abril; buscam foram iniciadas
Operação de busca foi iniciada pelo exército do Irã, em busca do piloto de caça americano - Foto: AFP
O Exército do Irã iniciou uma operação de busca pelo piloto de um caça americano atingido por um sistema de defesa aérea, informou nesta sexta-feira (3) a agência de notícias iraniana Fars.
"As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido hoje" (sexta-feira), anunciou a Fars.
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Questionado pela AFP, o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) não respondeu até o momento sobre o incidente.