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GUERRA

Imprensa do Irã afirma que Exército procura piloto de caça americano derrubado

Piloto teria sido atingido nesta sexta-feira, 3 de abril; buscam foram iniciadas

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Operação de busca foi iniciada pelo exército do Irã, em busca do piloto de caça americanoOperação de busca foi iniciada pelo exército do Irã, em busca do piloto de caça americano - Foto: AFP

O Exército do Irã iniciou uma operação de busca pelo piloto de um caça americano atingido por um sistema de defesa aérea, informou nesta sexta-feira (3) a agência de notícias iraniana Fars.

"As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido hoje" (sexta-feira), anunciou a Fars.
 

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Questionado pela AFP, o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) não respondeu até o momento sobre o incidente.

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