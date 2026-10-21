A- A+

PRISÃO Exército prende soldado que desapareceu de quartel no Recife com fuzil e munições Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento foi localizado e capturado em Goiana, na madrugada desta quarta-feira (21)

O soldado do Exército Brasileiro que estava desaparecido desde sábado (17) após sair do 7° Depósito de Suprimento, localizado no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife, foi preso na madrugada desta quarta-feira (21). A confirmação foi de Jario Santos, advogado de Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento.

Segundo o Comando Militar do Nordeste (CMNE), o soldado "evadiu-se" do posto durante o serviço de sentinela do quartel, levando consigo um fuzil modelo 7,62 milímetros e 20 munições. O local funciona como base militar, onde são armazenados suprimentos, armas e munições.

Nas redes sociais, o advogado destacou que Pedro Gabriel "está bem" e já conversou com a família. Ele foi localizado e detido no município de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco, sem o armamento, segundo falou Jario Santos.

A arma não foi encontrada com o soldado, que foi conduzido para o 4º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

"Vamos agora apurar as circunstâncias desse fato para a gente entender melhor e passar para a sociedade o que aconteceu. A família merece esclarecimento de tudo. Mas graças a Deus está dando tudo certo e nosso trabalho está sendo bem feito", afirmou o advogado, nas redes sociais.

"A integridade física e mental dele precisa ser garantida. Ele tem os seus direitos, independente do que aconteceu", completou.

Na segunda-feira (19), uma mulher já havia sido presa após "confessar ter ajudado na fuga do soldado, tendo estado com ele após a evasão do quartel", segundo o CMNE.

A reportagem tenta contato com o Comando Militar do Nordeste e com as Polícias Militar e Civil de Pernambuco em busca de mais informações. Ainda não houve retorno,, mas o canal segue aberto.

Veja também