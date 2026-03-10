A- A+

Segurança Exército realiza exercício com a Defesa Civil em Olinda Fase de Apronto Operacional será realizada no Forte Guararapes, no Comando da 7ª Divisão de Exército

Nos dias 25 e 26 de março, a 7ª Divisão de Exército (“Divisão Compromisso Imortal”) realizará um exercício simulado de apoio à Defesa Civil, com foco na atuação coordenada em situações de desastres naturais na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa ocorre em um contexto marcado por recorrentes episódios de fortes chuvas e deslizamentos de encostas, cenário que historicamente impõe elevados riscos à população, especialmente em áreas de morro, entre os meses de março a junho. A complexidade dessas ocorrências exige integração entre Forças Armadas, órgãos de defesa civil e demais instituições públicas e privadas, a fim de garantir resposta rápida e eficaz.

O exercício será desenvolvido em dois momentos distintos. No dia 25 de março, será realizado o Apronto Operacional (apresentação da tropa do Exército especializada para o emprego em situações de calamidade e exposição de todo material empregado nas ações) e a Jornada de Operações de Estabilização, com foco em ajuda humanitária, na qual representantes dos órgãos envolvidos apresentarão seus protocolos, capacidades e propostas de atuação, fortalecendo o alinhamento e a comunicação entre as instituições.

No dia 26 de março, ocorrerá o Exercício Interagências voltado para Apoio à Proteção e Defesa Civil de 2026, no Alto da Bondade, Olinda (Rua São João, 91), simulando um cenário de deslizamento causado por chuvas intensas. A atividade permitirá testar fluxos de comunicação, mobilização de meios, avaliação de área afetada, evacuação simulada e coordenação de ações emergenciais.

Por meio do Módulo Precursor Emergencial (MPE), estrutura especializada do Exército Brasileiro voltada à pronta resposta em calamidades públicas, cerca de 120 militares do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, Organização Militar subordinada à 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, serão empregados na atividade, somando-se os dois dias.

Com a presença de profissionais capacitados e equipamentos essenciais, o módulo tem como missão executar o apoio de resgate e salvamento imediato, desde o início da crise, no mais curto prazo possível, em coordenação com as agências locais.

A constante preparação da tropa visa reforçar o compromisso do Exército Brasileiro com a proteção da defesa social. Além da vocação para a defesa da pátria, a força terrestre mantém-se permanentemente apta a atuar em apoio à população em situações de emergência, calamidade pública e ajuda humanitária.

Veja também