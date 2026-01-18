A- A+

domínio Exército sírio toma várias cidades e campos de petróleo das forças curdas Governo islamista da Síria tenta impor sua autoridade em todo o país, após a destituição do presidente Bashar al Assad

O exército sírio tomou o controle de várias cidades e instalações estratégicas no norte e no leste da Síria, inclusive a principal jazida petrolífera do país, expulsando as forças curdas que exerciam ali uma autonomia de fato há mais de dez anos.

O governo islamista da Síria tenta impor sua autoridade em todo o país, após a destituição do presidente Bashar al Assad, no fim de 2024.

Suas tropas avançam agora para Raqa, antigo bastião do grupo jihadista Estado Islâmico na província homônima. Na manhã deste domingo (18), afirmaram ter recuperado a cidade de Tabqa, nesta província.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, se retiraram, na madrugada deste domingo, de todas as áreas que estavam sob seu controle no leste da província de Deir Ezzor, inclusive o campo petrolífero de Al Omar, o maior do país, informou uma ONG.

A jazida de Al Omar estava sob controle curdo desde que suas forças expulsaram dali o grupo Estado Islâmico, em 2017. Durante anos, este local abrigou a maior base da coalizão internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos.

Em Tabqa, as forças governamentais se deslocaram com veículos blindados e tanques ao redor da cidade e patrulham suas ruas com lojas fechadas, segundo um correspondente da AFP.

Na semana passada, o exército expulsou as forças curdas de dois bairros de Aleppo, a principal cidade do norte da Síria, e no sábado tomou o controle de uma área ao leste da cidade.

Em Tabqa, as autoridades de Damasco anunciaram que também tinham tomado o controle da principal represa.

"Pedimos segurança", disse Ismail al Omar, um agricultor de 43 anos sentado em frente à sua casa. Ele afirmou que muitos moradores "permanecem em seus lares por medo". Um vizinho, Ahmad Hussein, expressou sua esperança de que "a situação melhore com a chegada do exército sírio".

Os Estados Unidos apoiaram os curdos durante anos, mas também respaldam as novas autoridades da Síria.

Em mensagem no X no sábado, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) instou o governo sírio a "cessar qualquer ação ofensiva nas áreas entre Aleppo e Tabqa".

