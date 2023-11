A- A+

MUNDO Exército ucraniano reporta "intensos combates" na margem do Dnieper ocupada pelos russos O Ministério russo da Defesa não admitiu publicamente que foi necessário ceder terreno

O Exército ucraniano reportou nesta sexta-feira (17) "intensos combates" na margem leste do rio Dnieper, ocupada por tropas russas no sul do país, onde a Ucrânia afirmou fortalecer posições.

"Intensos combates continuam" na região, disse o Estado-Maior do Exército ucraniano nas redes sociais.

Anteriormente, a Ucrânia havia reivindicado a conquista de posições na margem ocupada do Dnieper na região de Kherson (sul), no marco de uma contraofensiva decepcionante.

"Unidades ucranianas conseguiram expulsar os russos de suas posições na margem esquerda do rio", informou o Estado-Maior, que reportou "uma linha de fortificações bastante importante" e "uma forte resistência inimiga".

O Exército ucraniano também realiza "operações de sabotagem, de incursões e de reconhecimento" na margem ocupada, acrescentou.

O objetivo dessas missões é "manter o inimigo o mais longe possível" do rio para impedir o bombardeio da cidade de Kherson e outra localidades na margem direita, controlada pelas forças de Kiev.

Um funcionário russo na zona ocupada de Kherson havia afirmado nesta semana que os ucranianos contavam com posições na margem esquerda, mas garantiu que foram bloqueadas pelo Exército russo.

O Ministério russo da Defesa não admitiu publicamente que foi necessário ceder terreno e afirma infligir fortes perdas à Ucrânia nesta região.

