Mundo Exilados venezuelanos começam a solicitar adesão a anistia, diz chefe do Parlamento A anistia abrange 13 fatos específicos de 27 anos de chavismo

O chefe do Parlamento da Venezuela anunciou nesta quinta-feira (5) que políticos exilados solicitaram adesão à anistia geral, aprovada há duas semanas.

A lei histórica foi promovida pela presidente interina, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar americana em 3 de janeiro.

A anistia abrange 13 fatos específicos de 27 anos de chavismo. Não é automática: deve ser requerida perante um tribunal pela pessoa afetada ou por um procurador, no caso dos que não estejam no país.

“Recebemos, por parte de políticos ou políticas venezuelanas [...] ou de cidadãos venezuelanos e cidadãs venezuelanas que vivem no exterior, solicitações para que seus casos sejam atendidos por meio da lei de anistia”, disse o deputado Jorge Rodríguez. “Recebemos solicitações de pessoas que tiveram uma participação notória em eventos de extrema perigosidade”, acrescentou, sem especificar nomes. “Não queremos personalizar [...] Vocês sabem quem são.”

Dezenas de dirigentes da oposição foram para o exílio nos últimos anos, desde Leopoldo López, na Espanha desde 2020, até o exparlamentar Juan Guaidó, chefe de um fracassado governo paralelo, ambos procurados pela Justiça.

O mesmo ocorreu com o rival de Maduro em sua questionada reeleição em 2024, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha após reivindicar sua vitória nesses pleitos.

As autoridades também abriram investigações penais contra a principal líder opositora, María Corina Machado, que passou mais de um ano na clandestinidade e fugiu do país para receber o Prêmio Nobel da Paz. Nenhum desses informou até agora ter aderido à anistia.

De acordo com Jorge Rodríguez, atualmente 7.365 pessoas estão em liberdade plena graças a essa lei.

