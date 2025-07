Existe um limite de peso suportado pelo corpo? Entenda

A- A+

O jovem Luis Pasetti, de 23 anos, quebrou as duas pernas e deslocou o pé direito enquanto fazia agachamento com 140 quilos. O acidente aconteceu no dia 20 de junho, em uma academia de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e foi filmado por Luis, que estava gravando o exercício que fazia no equipamento conhecido como smith.

De acordo com Luis, em entrevista ao G1, o acidente aconteceu após ele achar que havia travado a máquina após o exercício. Ao relaxar as pernas para sair do equipamento, Luis foi empurrado para baixo pela carga.





Luis classifica o ocorrido como um "acidente que poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar" e alerta para a necessidade de estarmos "extremamente atentos" para evitar esse tipo de coisa. No entanto, casos assim - e até mais graves - não são isolados e vem acontecendo com cada vez mais frequência.

No ano passado, uma jovem de 22 anos morreu no México enquanto se exercitava em uma academia. Ariatna Lizeth Mata Esparza desmaiou após levantar muito peso durante um exercício de agachamento com barra.

Segundo o portal mexicano Milenio, a autópsia apontou que Ariatna faleceu devido à falta de oxigênio no sangue, conhecida como anoxemia, que foi acompanhada por uma hemorragia cerebral aguda e a formação de coágulos em várias partes do corpo, ambas de origem não traumática. O quadro pode ser desencadeado por exaustão e pela altitude — a cidade onde a jovem morava, Torreón, fica cerca de 1.120 m acima do nível do mar.

Existe um limite de peso suportado pelo corpo?

Diante deste e outros acontecimentos, muitos se questionam se existe um limite de peso suportado pelo corpo? A resposta é incerta, visto que cada corpo suporta um peso diferente levando em conta variáveis como tamanho, peso, atividade física, gênero etc.

Em termos de recorde documentado, também há variação, dependendo da modalidade específica (levantamento de peso olímpico, levantamento terra, supino, etc.). De acordo com o Guinness, o maior peso já levantado pertence ao canadense Gregg Ernst, que em julho de 1993 suspendeu nas costas (backlift) dois carros com motoristas, totalizando 2.422 kg.

O recorde de levantamento terra ou deadlift é de 501 kg, pertence a Hafthor Björnsson (conhecido por interpretar o personagem "Montanha", na série Game of Thrones) que levantou 501 kg em 2020. O recorde feminino desse mesmo levantamento é de 332 kg, alcançado por Hilda Bastian em 2021.

No supino ou bench press, o recorde masculino é de Joubert Strydom em 2022, que levantou 355 kg. E o feminino é de Becca Swanson, alcançado em 2005, ao levantar 227,5 kg.

Nosso corpo tem mecanismos inibitórios para impedir que nos machuquemos ao tentar levantar muito peso, que não permitem o uso de parte das fibras musculares nesses momentos. A diferença entre os fisiculturistas e atletas das pessoas normais é que eles aprendem a suprimir esses mecanismos, liberando o uso de uma fração maior de fibras.

De acordo com informações da New Scientist, são os músculos que estabelecem o limite. Na maioria dos casos, quando o limite é atingido, a pessoa não consegue superar a carga, seja para agachar ou levantar peso.

