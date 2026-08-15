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SAÚDE Existe uma quantidade certa para dizer "obrigado"? O que a psicologia fala agradecer por tudo Hábito está relacionado à gratidão, mas também pode refletir educação, costume ou insegurança

Tem gente que agradece por quase tudo. Embora pareça apenas uma questão de educação, o hábito de demonstrar reconhecimento pode estar relacionado a características da personalidade e à forma como a pessoa se relaciona com os outros, segundo a psicologia.

A gratidão envolve mais do que pronunciar 'obrigado'. O conceito está relacionado à capacidade de valorizar algo recebido e reconhecer a contribuição de outra pessoa. Essa postura pode favorecer os vínculos sociais e ajudar o indivíduo a perceber aspectos positivos da própria rotina.

Estudos realizados nas últimas décadas encontraram associações entre a gratidão e diferentes indicadores de bem-estar. Pesquisas dos psicólogos Robert A. Emmons, da Universidade da Califórnia em Davis, e Michael McCullough, da Universidade de Miami, mostraram que pessoas incentivadas a registrar situações pelas quais eram gratas relataram maior satisfação com a vida e uma percepção mais favorável do cotidiano.

O hábito também pode ser resultado de educação, costume ou convenções sociais. Em alguns casos, porém, agradecer constantemente pode estar ligado ao medo de incomodar ou desagradar. Isso pode acontecer quando a pessoa pede desculpas ou utiliza a expressão mesmo em situações corriqueiras, nas quais não haveria necessidade.

Essa relação também aparece em pesquisas brasileiras. Um trabalho publicado no periódico Psicologia: Teoria e Prática, que analisou a gratidão em adultos, encontrou associação entre a característica e aspectos positivos do funcionamento psicológico. Os resultados reforçam a ideia de que, quando a atitude é genuína, ela pode estar relacionada a uma percepção mais favorável das experiências e das relações — diferente do uso automático da palavra por educação ou daquele motivado pelo receio de desagradar.

Por isso, não existe uma quantidade certa de vezes para agradecer. Quando há reconhecimento genuíno, o gesto pode contribuir para relações mais positivas. Porém, se aparece principalmente como uma forma de evitar rejeição ou conflito, o comportamento pode revelar insegurança.

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