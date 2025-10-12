Existem 5 perfis de sono, que afetam a nossa saúde em geral, diz ciência. Confira qual é o seu
Pesquisa analisou exames coletados pelo Human Connectome Project
Cientistas identificaram cinco perfis de sono relacionados à qualidade do descanso noturno e como isso afeta a saúde e o bem-estar. O novo estudo foi realizado com dados de neuroimagem de 770 jovens adultos saudáveis.
A pesquisa analisou exames coletados pelo Human Connectome Project, além de informações relatadas sobre sono saúde e estilo de vida, para traçar como os hábitos noturnos influenciam nosso corpo e mente.
Foram identificados cinco perfis biopsicossociais, cada um associado a padrões específicos de organização de redes cerebrais.
O primeiro perfil está relacionado à baixa qualidade de sono e a quadros prejudicados de saúde mental. São pessoas que apresentam demora para adormecer e baixa satisfação com o próprio descanso. Elas também costumam relatar níveis mais altos de depressão, ansiedade, estresse, medo e raiva.
Leia também
• Sorvepotel: novo golpe do WhatsApp se espalha no Brasil e acende alerta; veja como prevenir
• Vitor Roque fica no topo de melhores jogadores Sub-21 no Brasil e Argentina
• Brasil lamenta atrasos em contribuições climáticas
Já o segundo diz respeito a pessoas sem grandes problemas de sono, mas que apresentavam problemas de saúde mental como TDAH, raiva, estresse, medo e tristeza. Também tinham menor conscienciosidade, a tendência de ser organizado e responsável.
O terceiro perfil reúne as pessoas que recorrem a medicamentos para dormir. Esse grupo tende a ter maior conscienciosidade e relatam maior satisfação com amizades e redes de apoio emocional. Porém, também manifestam mais frequentemente questões cognitivas, como prejuízos na memória visual episódica, fluidez de raciocínio e orientação espacial.
No quarto perfil foram enquadradas as pessoas com menor tempo de sono. Esse hábito foi relacionado a comportamentos mais agressivos e dificuldades para processar emoção, linguagem e fluidez de raciocínio.
Finalmente, na quinta categoria estão pessoas com distúrbios de sono como acordar com frequência durante a noite. Esses indivíduos costumam ter mais comportamentos agressivos e problemas cognitivos semelhantes ao do perfil quatro. Também experimentam mais ansiedade, hipertensão, tabagismo e dependência de álcool.
“Os diferentes perfis de sono também foram sustentados por padrões únicos de funcionamento cerebral observados em exames de ressonância magnética, o que sugere que as experiências de sono se refletem não apenas na saúde e no comportamento, mas também na estrutura e na atividade do cérebro”, explicou Aurore Perrault, neurocientista da Universidade Concordia, no Canadá.
Embora o sono seja alvo de estudos frequentes, a maioria dos trabalhos analisa fatores isolados. A equipe da nova pesquisa espera que o caminho de ampliar essa gama de associações possa ajudar a diagnosticar e tratar melhor distúrbios do sono e problemas de saúde relacionados.