"Êxodo da pobreza": Caravana de migrantes passa o Natal em marcha rumo aos EUA

Uma nova caravana de migrantes saiu de Tapachula, no estado de Chiapas, no México, na manhã da véspera de Natal (24) — enquanto a maioria das famílias do país se preparava para se encontrar em suas casas para jantar e tomar uma bebida — e continuou marchando com o objetivo de chegar à fronteira com os Estados Unidos.

A multidão, estimada em cerca de 8 mil pessoas por jornais e agências locais, é formada principalmente por pessoas de países da América Central e do Sul. Famílias completas, mulheres com seus filhos, jovens e adolescentes, expulsas de seus países pela pobreza e pela violência em busca de uma vida melhor. Ainda nesta quarta-feira, será realizada uma cúpula bilateral entre altos funcionários do México e de Washington para abordar estratégias para conter a migração.

Os migrantes batizaram a caravana como “Êxodo da pobreza”. Longe de suas casas, as pessoas pararam em um parque e receberam alimentos de igrejas e moradores de Chiapas, na noite de domingo, segundo a agência Associated Press, que acrescentou que elementos da Guarda Nacional e da polícia local têm acompanhado o progresso da marcha.

"Temos caminhado muito. Sinceramente, não sei quantos quilômetros. Minha filha não consegue mais andar. Eu a carrego nos braços porque ela precisa descansar, ela tem apenas três anos e não está bem, está doente" disse um homem de Honduras à Reuters.

Os fluxos migratórios provenientes da América Central e do Sul têm se intensificado e provocaram os alertas das autoridades do México e dos EUA. Entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro, o número de migrantes detidos nos pontos de travessia cresceu 31%, de acordo com a patrulha da fronteira americana.

O governo de Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, estimou que um terço dos migrantes são mexicanos. As respostas das autoridades dos EUA para conter os fluxos migratórios foram drásticas e ameaçaram as boas relações diplomáticas entre os países. Uma medida foi o encerramento unilateral de três postos fronteiriços por Washington. Outro exemplo é a promulgação de uma dura lei anti-imigração pelo governo do Texas que permite às autoridades locais deter e deportar pessoas indocumentadas para o México.

"O presidente dos EUA deveria nos ajudar como migrantes. Na realidade, muitos de nós só vamos aos EUA durante cinco, seis, sete anos e regressamos aos nossos países. Por esta razão, pedimos a Joe Biden que nos ajude " disse outro hondurenho àquela agência.

A administração de López Obrador levantou a sua voz contra estas medidas e exigiu que fosse repensada a abordagem com que o fenômeno migratório é abordado. A questão agravou-se e ocupa agora um lugar prioritário na agenda da relação bilateral. Na semana passada, López Obrador e Biden realizaram uma teleconferência oficial a pedido do presidente dos EUA para falar sobre o assunto.

Em um comunicado sobre o encontro, o governo mexicano disse que “insistiu na necessidade de reabrir as passagens fronteiriças o mais rapidamente possível para garantir fluxos comerciais dinâmicos e melhorar a relação econômica”. A Casa Branca, por sua vez, afirmou “que são urgentemente necessárias medidas de fiscalização adicionais para que os principais pontos de entrada através da fronteira comum possam ser reabertos”.

Os chefes de Estado concordaram que uma delegação de alto nível dos EUA visitaria o México e manteria uma reunião com o presidente López Obrador nesta quarta-feira. A delegação será liderada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e contará com a participação do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e da conselheira de Segurança Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. É esperado que esta reunião detalhe as “medidas adicionais de cumprimento” exigidas por Washington para ceder ao pedido do governo mexicano de reabertura dos pontos de passagem na fronteira.

A Administração López Obrador tem mantido uma posição de rejeição às políticas coercivas para conter a migração e tem exigido maior colaboração dos EUA para resolver as causas estruturais que motivam a saída massiva de pessoas dos seus países de origem, apesar dos riscos envolvidos em atravessar o México de maneira ilegal.

López Obrador ofereceu aos governos de países como Venezuela, Honduras, Belize e Colômbia, o envio de investimentos para esses territórios para financiar programas sociais e de trabalho. O Governo mexicano indicou que insistirá em fazer avançar esta agenda de soluções estruturais na reunião bilateral de quarta-feira com a delegação emricana.

"Eles não entendem que é preciso avançar. Por que eles não podem nos ajudar, dar uma mão? Precisamos do apoio deles [dos governos]" disse à AP uma mulher hondurenha que estava na caravana com uma criança de sete anos.

A multidão migrante continuará o seu percurso através do território mexicano. Eles terão avançado centenas de quilômetros quando chegar o Ano Novo. Tal como aconteceu neste Natal, o feriado vai passar para eles de forma estranha.

