RELIGIÃO Expectativa de fiéis e comerciantes marca dia que antecede a 119ª Festa do Morro Programação se inicia nesta terça (28), com procissão, e vai até 8 de dezembro, quando haverá homenagem à Dona Sevi, apoiadora do evento, que morreu em outubro

Com grande expectativa pelo evento, fiéis e comerciantes já se organizam para a tradicional Festa do Morro da Conceição, que chega à 119ª edição e terá como tema: “Imaculada, Conceição do Morro, ensinai-vos que toda vocação é graça e missão dada por Deus”.

As programações da maior festividade católica de Pernambuco se iniciam nesta terça-feira (28), com a Procissão da Bandeira.

A liturgia acontece no Parque Urbano da Macaxeira, Zona Norte do Recife, que irá acolher os devotos que seguirão pela avenida Norte, Largo Dom Luiz, rua Itacoatiara até o Santuário, no coração do Morro. A concentração tem início às 17h, com saída prevista para as 18h.

Na chegada da procissão, o hasteamento da bandeira da festa acontece no mastro, em frente ao santuário. Na sequência, às 19h30, terá início a Solene Celebração de Abertura da 119ª Festa do Morro da Conceição, que será realizada no palco montado em frente à igreja.

A presidência da cerimônia será do bispo nomeado para a Diocese de Afogados da Ingazeira, Dom Limacêdo Antonio, às 19h30.

Uma família que se prepara para os festejos já se dirigiu à capela para rezar e expressar devoção à santa. A dona de casa Célia Marinho, de 69 anos, participa do evento todos os anos e agradece pelas bênçãos recebidas.

“Eu venho sempre agradecer pela minha saúde, pela minha família e por tudo o que eu vier a alcançar. Eu trago velas para rezar e amo assistir à missa”, disse ela.

Célia aproveitou a entrevista para falar de uma fiel apoiadora da Festa do Morro que faleceu em outubro: Dona Sevi. Elas se conheciam. Para a idosa, esta edição será triste pela ausência da amiga.

“Ela sempre estava aqui. Minha sogra trabalhava com Sevi. Eu acho que vai ser muito triste, porque todos vamos lembrar dela. Mas vamos fazer uma homenagem, porque ela merece. Foi uma pessoa muito boa”, salientou.

Quem também vai aproveitar a festa é o marido dela, o aposentado Carlos Gomes, de 71 anos. Os dois são devotos da santa desde que se casaram, e os familiares já levavam a tradição há anos, tornando-se um costume que passou de pais para filhos.

“Todos os anos nós estamos aqui, já é de lei a gente vir para agradecer a ela [Nossa Senhora da Conceição] por tudo que recebeu no ano anterior. A gente morava aqui no Córrego do Euclides. Casamos, mas a gente nunca esqueceu de vir à festa. Hoje moramos em Maraguape. É sempre uma lembrança pra todos nós”, afirmou ele.

Artesanato religioso

Quem prepara o comércio também está sob forte expectativa. Tereza da Silva, 63 anos, mora na Ladeira do Apique, a menos de 100 metros da capela, e produz réplicas da Nossa Senhora da Conceição semelhantes à que se encontra em frente à capela.

A artesã constrói, com materiais recicláveis, torre, capela e coroa, que custam R$ 30, R$ 25 e R$ 20, respectivamente. Ela está confiante de que, este ano, por causa do movimento, as vendas vão fluir melhor que o ano passado. Ela monta, já há 30 anos, uma barraca ao lado direito da igreja.

“Antigamente, eu repassava os produtos para quem quisesse revender, mas hoje faço só para eu mesma vender. Eu trabalho durante a festa e fico vendendo até janeiro. Daí em diante, eu trabalho em outras festas, como Carnaval, por exemplo. Este ano eu acredito que o movimento vai ser bom. Fabrico tudo sozinha, porque sai melhor, mais detalhado, porque eu me empenho mais. Eu produzo cerca de cinco capelas por dia. A torre é mais complicada. Eu uso emborrachado e garrafa pet como matéria-prima”, explicou ela.

Gastronomia

Perto da igreja, também está o Bar da Geralda, que recebe muita gente nesse período festivo. Turistas e moradores locais aproveitam a opção de restaurante para saborear a galinha cabidela que, segundo ela, é a melhor da região.

A cozinheira Geralda Cardoso | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“O segredo para tanto sucesso é o amor de mãe. Eu faço como se fosse para os meus filhos. Então quando eu vou para a cozinha, de manhã, com certeza é aquela mãezona que gosta de cozinhar panelaço e muito fígado. Com certeza eu vou vender bastante neste ano. Eu acredito que vai ser melhor do que o ano passado. Sempre vem muito morador do Recife, de Olinda, Paulista e de vários lugares. Todo mundo aqui me procura”, assegura a cozinheira Geralda Cardoso.

Geralda enfrenta um câncer na mama esquerda esquerda pela segunda vez. Agora, está sob tratamento quimioterápico, mas reafirma o compromisso da fé de estar aos pés da santa, no dia 8 de dezembro. Ela aproveitou a reportagem para mandar um recado aos clientes.

“No dia 8, quem quiser, venha até às 15h, porque eu fecho às 16h e estarei agradecendo à Nossa Senhora e aos pés dela. Eu não me sinto doente, porque a minha fé é tão grande, que eu creio que já estou curada”, salientou.

Segundo o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Padre Emerson Borges, as expectativas são muito positivas para o evento, que chama as atenções para o alto localizado na Zona Norte do Recife.

Padre Emerson Borges é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“As pessoas vêm aqui fazer as suas orações, subindo ao morro, estando aos pés da Imaculada Conceição, para renovar a sua fé e a sua devoção à Nossa Senhora. Acreditamos ter um público bastante numeroso, que deverá passar por aqui durante esses dez dias de festa”, explica o pároco.

Dona Sevi, presente!

No encerramento da festividade, haverá um momento que promete ser emocionante. Dona Sevi será homenageada com a canção "Barra do Dia", a qual ela cantou por anos na Festa do Morro. Ele explica como vai funcionar esse momento.

“A famosa Barra do Dia é uma aclamação ao evangelho, na Santa Missa, onde o sol já vai chegando, e todo esse novo dia vai amanhecendo. Nós vamos fazer uma alusão a ela nessa mesma missa, às 4h, onde faremos homenagem no telão que vai ser projetado um vídeo, e assim lembrar aquela que estava sempre conosco aqui, Dona Sevi, que tinha uma importância muito grande dentro desse santuário, pela sua participação e a sua dedicação também a este lugar”, pontua padre Emerson. “Cada pessoa tem sua história, tem o seu dilema e as suas dificuldades. Subindo aqui ao Morro da Conceição, elas encontram justamente aos pés da santa essa esperança, essa força que traz para motivação. Cada pessoa que sobe aqui tem uma história com ela, através de superação e de graças alcançadas”, finalizou.

Programação completa

Desta quarta-feira, 29 de novembro, a 7 de dezembro, cinco Santas Missas serão celebradas ao longo do dia: 7h, 9h, 11h, 14h, e a das 16h será uma celebração solene.

O Momento Mariano, com a reza do Santo Terço, Ofício e Ladainha de Nossa Senhora terá início às 18h. As confissões acontecem das 7h às 11h30, e das 14h às 17h. A tradicional Santa Missa do Exército Brasileiro será celebrada em 5 de dezembro, às 9h. Na sequência, às 19h30, será rezado o Novenário da Festa do Morro 2023, que terá como presidentes da celebração arcebispos, bispos, reitores de seminários e provinciais redentoristas.

Na data dedicada à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, as tradicionais Santas Missas de hora em hora serão celebradas de forma alternada. No palco, com início à 0h. As demais celebrações serão realizadas às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h. Já dentro do santuário, à 1h, seguidas das 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento com a imagem da Santa terá concentração a partir das 14h30, com saída às 15h, do estacionamento da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, na área central da Cidade, em direção à Praça do Morro da Conceição, local onde será realizada a Solene Celebração de Encerramento da 119ª Festa do Morro da Conceição. O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, será o presidente da cerimônia, com previsão às 19h.

Para acolher os devotos e fiéis da Imaculada Conceição do Morro, que irão visitar o santuário após a festa, serão celebradas quatro Santas Missas extras, além das que já são realizadas aos fins de semana.

No sábado (9), as celebrações acontecem às 10h30 e 19h30, e as previstas, às 8h e 16h. Já no domingo (10), as celebrações das 7h, 9h, 12h e 18h permanecem e ganham o reforço, às 10h30 e 16h.

CTTU montou esquema especial para a 119ª Festa do Morro

Para auxiliar a população com o intuito de garantir a fluidez do trânsito na Zona Norte, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para a festa de 119 anos do Morro da Conceição.

Na terça-feira (28), a partir das 17h, durante a Procissão da Bandeira, que abre os festejos, os bloqueios serão itinerantes, ou seja, feitos e desfeitos de acordo com a passagem do público pela rota citada no começo desta matéria.

Além disso, para garantir a movimentação segura daqueles que irão acompanhar o cortejo, apresentações e homenagens à Nossa Senhora da Conceição, a CTTU vai realizar a interdição de pontos estratégicos, restringindo o acesso de veículos ao morro.

Os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a avenida Norte e com a rua Dois de Fevereiro, além de toda rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, serão interditados a partir da terça-feira (28).

Os bloqueios só serão desfeitos à 1h do sábado (9), após o término da festa. Apenas os veículos de moradores, devidamente identificados com um comprovante de residência, vão ter acesso à área.

Na sexta-feira (8), acontecerá a Procissão de Encerramento, que terá concentração às 15h no estacionamento da Prefeitura do Recife, na avenida Cais do Apolo, centro da Cidade. A procissão sairá em direção à Ponte do Limoeiro, seguirá pela avenida Norte e subirá pela Estrada do Morro da Conceição. Os bloqueios também serão itinerantes.

