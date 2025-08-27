Expectativa de público para o show de Priscila Senna é de 30 mil pessoas, diz PM

A- A+

Gravação do DVD "TBT da Musa", que comemora os 15 anos da cantora pernambucana, acontece nesta quarta-feira (27), no Marco Zero

A partir das 18h desta quarta-feira (27), uma legião de fãs estará no Marco Zero, no Bairro do Recife, para assistir à gravação do DVD "TBT da Musa", de Priscila Senna.

Segundo o diretor de Planejamento da Polícia Militar de Pernambuco, coronel João Barros, cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar o show de Priscila.

"O público estimado é de cerca de 30 mil pessoas. Lembrando que esse público é mais romântico e mais ordeiro, então eles já trazem uma tranquilidade ao evento", estimou o coronel, especulando também como deve ser o comportamento do público.

Diversos nomes da música local e nacional estão confirmados como participações do show: Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.

A gravação do DVD #TBTdaMusa terá ainda a apresentação dos influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.

"Pensando no repertório... vocês vão amar, vão se emocionar. Pode se preparar, levar o lencinho que o impacto vai ser grande quando Priscila Senna sair e a Musa entrar", prometeu a cantora.





