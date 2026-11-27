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Pesquisa Expectativa de vida das mulheres no Brasil supera os 80 anos Para os homens, estimativa é de 73,5 anos

A expectativa de vida ao nascer para as mulheres brasileiras atingiu 80,1 anos em 2025. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um aumento de pouco mais de dois meses em relação à estimativa feita no ano anterior (79,9 anos).

Entre os homens, a expectativa de vida ao nascer subiu para 73,5 anos, acima dos 73,3 anos do ano anterior, ou seja, quase três meses. A diferença entre os dois sexos se manteve em 6,6 anos.

Na média, a esperança de vida de um brasileiro ao nascer passou de 76,6 anos, para 76,9 anos, pouco mais de três meses.

Segundo o IBGE, o aumento da expectativa de vida mostra que, depois da pandemia de covid-19, o país retomou sua trajetória histórica de ganhos na sobrevivência da população, com avanços na saúde e no saneamento.

De 1940 para 2025, os brasileiros passaram a viver, em média, 31,4 anos a mais. Há 85 anos, a esperança de vida ao nascer era de 45,5 anos. Entre os indicadores responsáveis por esse crescimento da expectativa de vida, destaca-se a redução, em 91,8%, da mortalidade infantil no período.

O IBGE também aponta a redução das mortes relacionadas a doenças infecciosas, nas condições sanitárias e de saúde pública, por meio da incorporação dos avanços da medicina, particularmente os antibióticos recém-descobertos depois da Segunda Guerra Mundial.

Ainda há desafios, como a mortalidade de homens jovens pela violência, como homicídios e acidentes de trânsito. De acordo com o IBGE, no grupo de 20 a 24 anos, um homem apresentou 4,1 vezes mais chance de morrer antes de completar 25 anos do que uma mulher da mesma idade.

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