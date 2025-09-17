Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Meio Ambiente

Expedição científica sairá do Porto do Recife para estuário do Rio São Francisco

Grupo do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco parte nesta quinta-feira (18), às 9h

Reportar Erro
Equipe participa de expedição científica com partida nesta quinta-feira (18)Equipe participa de expedição científica com partida nesta quinta-feira (18) - Foto: Divulgação/UFPE

Um grupo coordenado pelo Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) parte do Porto do Recife nesta quinta-feira (18), às 9h, para participar de uma pesquisa sobre a costa da Região Nordeste.

Com suporte do Navio-Laboratório de Ensino Flutuante (LEF) Ciências do Mar IV, cuja gestão é da UFPE, a expedição científica terá a duração de 10 dias com destino ao Rio São Francisco.

Grupos de outros estados também estarão trabalhando simultaneamente em plataformas continentais no Norte, Sul e Sudeste do Brasil durante o mesmo período. 

Leia também

• Promovida pela Fiocruz, 13ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente abre inscrições

• Cientistas destacam propriedades do tomate que ajudam a proteger o coração, a pele e a visão

• Recifense vai abrir o 10º Fórum de Jovens Cientistas do Brics 2025, em Brasília

O objetivo dos cruzeiros científicos será estudar a influência de grandes estuários, caracterizados como um ambiente de transição entre o rio e o mar, e massas d’águas continentais no ambiente marinho e a sua biodiversidade. 

Para chegar a esse objetivo, a navegação e os pontos de coletas, ou estações oceanográficas, foram planejados para estudar a influência da Lagoa dos Patos, na Região Sul; Baía de Guanabara, na Sudeste; e a Foz do Rio Amazonas, na Região Norte, além do Rio São Francisco.

Integram também os cruzeiros científicos sinóticos os LEFs Ciências do Mar I e II, sob responsabilidade de gestão, respectivamente, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com saída do Porto de Rio Grande (RS), também no dia 18, e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com saída do Porto de Belém, no Pará, em data a confirmar.

Para o Sudeste, devido à inviabilidade do Ciências do Mar III para o cruzeiro, a Marinha do Brasil disponibilizou o Navio Graça Aranha, com saída da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), em Niterói, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (15).

Os pesquisadores realizarão coletas semelhantes e padronizadas, estudando a biodiversidade de microrganismos e da megafauna e as características oceanográficas do ambiente marinho.

Os dados coletados ficarão em um banco de dados único em parceria com o Programa Revimar, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), e serão analisados em diversos laboratórios das instituições partícipes do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Biodiversidade da Amazônia Azul (INCT-BAA). 

Este banco de dados facilitará o cruzamento e comparação de todos os dados coletados durante os cruzeiros, permitindo a integração de diversos dados biológicos e oceanográficos.

A coordenação científica da expedição no Nordeste é do professor Mauro Maida, do Departamento de Oceanografia da UFPE, junto com Pedro Augusto Mendes de Castro Melo e Roberto Lima Barcellos, também docentes do Departamento de Oceanografia. 

A ação é desenvolvida no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), órgão do governo brasileiro para a coordenação das políticas costeiras e marítimas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter