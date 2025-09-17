A- A+

Meio Ambiente Expedição científica sairá do Porto do Recife para estuário do Rio São Francisco Grupo do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco parte nesta quinta-feira (18), às 9h

Um grupo coordenado pelo Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) parte do Porto do Recife nesta quinta-feira (18), às 9h, para participar de uma pesquisa sobre a costa da Região Nordeste.

Com suporte do Navio-Laboratório de Ensino Flutuante (LEF) Ciências do Mar IV, cuja gestão é da UFPE, a expedição científica terá a duração de 10 dias com destino ao Rio São Francisco.



Grupos de outros estados também estarão trabalhando simultaneamente em plataformas continentais no Norte, Sul e Sudeste do Brasil durante o mesmo período.

O objetivo dos cruzeiros científicos será estudar a influência de grandes estuários, caracterizados como um ambiente de transição entre o rio e o mar, e massas d’águas continentais no ambiente marinho e a sua biodiversidade.

Para chegar a esse objetivo, a navegação e os pontos de coletas, ou estações oceanográficas, foram planejados para estudar a influência da Lagoa dos Patos, na Região Sul; Baía de Guanabara, na Sudeste; e a Foz do Rio Amazonas, na Região Norte, além do Rio São Francisco.

Integram também os cruzeiros científicos sinóticos os LEFs Ciências do Mar I e II, sob responsabilidade de gestão, respectivamente, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com saída do Porto de Rio Grande (RS), também no dia 18, e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com saída do Porto de Belém, no Pará, em data a confirmar.

Para o Sudeste, devido à inviabilidade do Ciências do Mar III para o cruzeiro, a Marinha do Brasil disponibilizou o Navio Graça Aranha, com saída da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), em Niterói, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (15).

Os pesquisadores realizarão coletas semelhantes e padronizadas, estudando a biodiversidade de microrganismos e da megafauna e as características oceanográficas do ambiente marinho.

Os dados coletados ficarão em um banco de dados único em parceria com o Programa Revimar, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), e serão analisados em diversos laboratórios das instituições partícipes do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Biodiversidade da Amazônia Azul (INCT-BAA).

Este banco de dados facilitará o cruzamento e comparação de todos os dados coletados durante os cruzeiros, permitindo a integração de diversos dados biológicos e oceanográficos.

A coordenação científica da expedição no Nordeste é do professor Mauro Maida, do Departamento de Oceanografia da UFPE, junto com Pedro Augusto Mendes de Castro Melo e Roberto Lima Barcellos, também docentes do Departamento de Oceanografia.

A ação é desenvolvida no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), órgão do governo brasileiro para a coordenação das políticas costeiras e marítimas.

