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alimentos Experimento científico encontra a temperatura exata para manter as mangas maduras por mais tempo Trabalho foi publicado na revista científica Tropical Plants

Uma das frutas mais queridas do mundo, a manga, é conhecida por seu sabor — e também por estragar rápido. Nesse cenário, cientistas descobriram uma maneira de manter uma variedade de mangas chinesas maduras e frescas por um tempo maior. E isso foi possível com um simples ajuste de temperatura.

A equipe de pesquisadores analisou a manga "Tainong nº 1", comum na província de Hainan, na China, como referência para os resultados, publicados na revista científica Tropical Plants.

O estudo, chefiado pela Universidade de Hainan, mostra que fazer o arrmazenamento das mangas a 12°C (ao invés da temperatura ambiente de 30°C) prolongou o período de pré-amadurecimento em oito dias e preservou as características da fruta por 24 dias. Essa temperatura é encontrada em adegas de vinho de branco.

A enzima SOD, em especial, continuou com uma atividade estável em temperaturas mais baixas, enquanto apresentou um declínio constante nas frutas armazenadas em temperaturas mais altas.

Além disso, ao analisarem as células da fruta, perceberam que o armazenamento em local frio retardou o processo de envelhecimento e ativou as defesas biológicas da fruta, o que, por sua vez, aumentou os níveis de compostos antioxidantes, incluindo vitamina C, fenóis e flavonoides.

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