A- A+

higiene Experimento mostra que 1 a cada 50 pessoas andam com saliva ou esperma na mão sem saber, entenda Pelo menos um terço das pessoas tinham detritos na palma e haviam feito um processo de limpeza uma hora antes

Qual é a frequência que você lava as mãos? Elas tocam em superfícies, coçamos nossos olhos e depois para encerrar um ciclo de provável infecção, colocamos na boca. Um estudo, entretanto, mostrou o porquê é necessário manter as mãos mais limpas possíveis.

Segundo o experimento, um terço das pessoas tinham as mãos sujas, mas não era qualquer sujeira. Além de cabelo, pelo menos 1 em cada 50 pessoa poderia ter espermas nas mãos — 2 mulheres testaram positivo para cabeça de esperma, ou seja, a ponta oval de um espermatozoide, em suas mãos.

E foram encontrados resquícios de saliva nas mãos de pelo menos 1 em cada 10 participantes. Os pesquisadores, especialistas em análise forense, coletaram amostras de 66 pessoas, uma de cada mão. Quarenta e cinco das pessoas testadas eram mulheres e 21 eram homens.

Entre as mulheres onde foi detectado o esperma, uma delas tinha entre 18 e 29 anos e ela havia lavado a mão uma hora antes do teste. A outra tinha de 40 a 49 anos e não havia higienizado a mão até três horas antes da coleta.

Os pesquisadores disseram que os resultados não puderam confirmar se as cabeças de esperma estavam presentes devido à atividade sexual recente ou se foram coletadas de superfícies contaminadas.

Mais de um terço das pessoas pesquisadas lavaram as mãos menos de uma hora antes da amostragem e ainda assim os cientistas encontraram cabelos e fibras. Mas depois de passar mais de três horas sem lavar as mãos, a quantidade de cabelo aumentou 50%.

A Organização Mundial da saúde e o Ministério da Saúde recomendam algumas medidas básicas de higiene como:

Lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.

Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc.

Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Também é aconselhável que as pessoas lavem as mãos após usar o banheiro, trocar fraldas, antes e depois de manusear alimentos crus, antes de comer ou manusear alimentos, após assoar o nariz ou espirrar, antes e depois de tratar um corte ou ferida e após tocar em animais de estimação e animais.

Veja também

Cerrado Alertas de desmatamento batem recorde no Cerrado