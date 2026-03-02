Seg, 02 de Março

SÃO PAULO

Explosão abre grande buraco na Rua da Consolação em São Paulo

Causa ainda não foi identificada

Explosão abre grande buraco na Rua da Consolação em São PauloExplosão abre grande buraco na Rua da Consolação em São Paulo - Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Uma explosão abriu um grande buraco, na noite de domingo (1º), na Rua da Consolação, via de intensa circulação da região central da capital paulista. A causa da ocorrência ainda não foi identificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 22h30. A via está interditada no sentido da Avenida Paulista para carros e motos. Apenas o corredor está liberado para o tráfego dos ônibus.

Foram acionadas equipes da Enel, Comgás, Defesa Civil e CET com objetivo de identificar a causa da explosão, conforme informaram os bombeiros.

 

