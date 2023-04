Explosão após vazamento de gás deixa três feridos nos Torrões; uma vítima teve 98% do corpo queimado

A- A+

Uma explosão após vazamento de gás de cozinha deixou três mulheres feridas na comunidade de Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife. A explosão ocorreu na casa da idosa Maria Isaura Paulino, de 63 anos, que teve 98% do corpo queimado.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h40 na residência de dona Maria Isaura, na rua Professor Arthur Coutinho.



Viaturas de combate a incêndio, resgate e comando operacional foram enviados ao local, mas, ao chegar, o fogo já havia sido extinto.



Os bombeiros também informaram que as vítimas já tinham sido socorridas por populares para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.



Segundo a unidade de saúde, as mulheres deram entrada na Unidade de Tratamento de Queimados. Com 98% do corpo queimado, Maria Isaura está intubada em estado grave.



Moradora do imóvel ao lado, Rosivane Maria da Conceição, de 42 anos, sofreu queimaduras em cerca de 20% do corpo - foram atingidos pescoço, braços e barrida - e tem quadro de saúde estável.



Uma terceira mulher, conhecida como Neni, de 48 anos, teve uma queimadura no pé e já recebeu alta do HR.



A área onde o acidente aconteceu foi isolada, e a Defesa Civil foi acionada para verificar duas residências próximas que tiveram danos na estrutura.



O Corpo de Bombeiros informou que, além das três mulheres feridas, a moradora Severina Santos, de 61 anos, que mora numa casa diante da residência onde ocorreu a explosão, passou mal após o incidente e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento dos Torrões, na Zona Oeste.



Moradores do imóvel em cima da residência onde houve a explosão, Wellison da Silva, conhecido como Horácio, de 39 anos, e a mãe dele estavam em casa no momento do fogo, porém não se machuraram. O local também está interditado.



