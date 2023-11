Explosão de barril de chope mata dois homens em festa na Baixada Fluminense

A- A+

Na noite do último sábado, dois homens morreram após a explosão de um barril de chope em festa no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Valdeir dos Santos Ferreira comemorava o aniversário e morreu no local. Júlio César Venâncio, amigo de Ferreira, chegou a ser socorrido e morreu na segunda-feira. A 64ª DP (São João de Meriti) investiga o caso.

O comerciante especializado de chope Rodrigo Kaminski diz que a explosão pode ter sido causada pela falha da válvula ou no regulador de CO do barril

— Esses dois componentes possuem um grande valor de segurança e precisam estar na validade. Pelas fotos que vi do caso, me parece que se tratava de um barril antigo, que já deveria ter virado sucata. Pode ser que nem tivesse válvula de segurança para impedir o excesso de pressão. Talvez tenha entrado muito CO no barril. Mas só a perícia vai poder afirmar o que de fato aconteceu — afirma ele.

Segundo Kaminski, muitos barris de cerveja estão sendo comercializados sem fiscalização devido ao aumento de oferta de chopes artesanais.

Em nota, a Polícia Civil disse que a perícia foi feita no local e as diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

