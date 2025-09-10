A- A+

Explosão de caminhão de gás deixa 3 mortos e dezenas de feridos na Cidade do México

A explosão de um caminhão que transportava milhares de litros de gás na Cidade do México deixou, nesta quarta-feira (10), três mortos e 67 feridos, muitos em estado grave, informaram as autoridades.

O veículo explodiu após tombar em uma ponte de Iztapalapa, um distrito populoso da capital, o que provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em 19 pessoas, afirmou a prefeita Clara Brugada no local do acidente.

"Infelizmente informamos que três pessoas faleceram", indicou Brugada aos jornalistas, ao também confirmar que 67 feridos estão sendo atendidos em diversos hospitais da cidade, entre eles muitas crianças.

Imagens difundidas na televisão e nas redes sociais mostram o momento da forte explosão, que produziu enormes labaredas visíveis a grande distância.

Nessas imagens é possível ver uma mulher segurando um bebê e lesões aparentes nos braços e no rosto. Também aparecem dois homens com grande parte de suas roupas queimadas na altura do tronco e lesões na pele.

Alguns dos feridos foram removidos em helicópteros, como parte da operação de emergência que envolveu paramédicos e militares da Guarda Nacional e a Marinha, segundo a prefeitura.

Outro vídeo mostra dezenas de pessoas que estavam perto do local do acidente fugindo aterrorizadas, enquanto o fogo se expandia à distância.

"Sabemos por imagens de câmeras de vigilância que houve gente que abandonou o veículo com o corpo em chamas", declarou à imprensa Pablo Vázquez, secretário de Segurança da Cidade do México.

Cerca de 28 veículos também foram atingidos pela explosão, cuja causa está sendo investigada.

O caminhão que transportava 49.500 litros de gasolina aparentemente "capotou", indicou a prefeita da capital.

O veículo ficou tombado sobre a via, e os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo imagens do local do acidente.

Também havia vários veículos queimados, entre eles um caminhão de carga, enquanto outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

A fumaça alcançou uma estação de trólebus, um dos principais meios de transporte desta cidade de 9,2 milhões de habitantes.

Os serviços de metrô, trólebus e ônibus articulados ficaram suspensos temporariamente, o que, somado ao fechamento de vias, provocou um caos gigantesco.

Em Iztapalapa, um dos distritos mais populosos do país, vivem 1,8 milhão de pessoas.

