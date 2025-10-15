A- A+

VIOLÊNCIA Explosão de carro-bomba deixa um morto em Guayaquil, no Equador A área onde ocorreu a explosão possui o maior centro comercial da cidade

Uma pessoa morreu e muitas outras ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba nesta terça-feira (14) em uma zona comercial e movimentada da cidade de Guayaquil, no Equador, um incidente que o ministro do Interior classificou de "ato terrorista".

Um vídeo do serviço de segurança ECU911 mostra um veículo estacionado do qual sai fumaça e fogo. Minutos depois, acontece a explosão.

O ministro do Interior, John Reimberg, detalhou que, no local, havia "dois veículos dos quais um detonou". O outro permanece com "quantidade de explosivos", por isso será realizada uma explosão controlada.

"Por volta das 18h [locais, 20h em Brasília] ouvimos um barulho muito forte, e acreditamos que era da explosão. Agora vejo que ocorreu a poucos metros de nós. Saímos correndo por medo de que algo mais aconteça, estamos em choque", disse à AFP a médica Samantha Vera, de 40 anos, que trabalha em uma localidade vizinha.

O corpo de bombeiros informou na rede X que registrou um morto e "várias pessoas feridas", sem detalhar o número.

A empresa pública de segurança da cidade informou através da rede X que está atendendo à "emergência ocasionada pela detonação de artefatos explosivos" e publicou fotos da via fechada por viaturas da polícia e caminhões dos bombeiros.

O Ministério Público informou nessa mesma rede social que abriu uma investigação.

"A Polícia Nacional está trabalhando de maneira permanente para combater a ameaça e chegar aos responsáveis deste ato terrorista", disse Reimberg.

O ministro detalhou que os explosivos utilizados são de "elaboração profissional" e atribuiu o ataque a "grupos criminosos que querem provocar o caos".

A área onde ocorreu a explosão é de classe média, com muitos restaurantes, negócios, lojas, consultórios, um hospital, hotéis e o maior centro comercial da cidade.

"Foi terrível, foi um estrondo horroroso", contou Claudia Quimí, proprietária de um salão de beleza próximo onde "os vidros tremeram".

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais entre as gangues pelo controle do tráfico de drogas dentro do país e para os Estados Unidos e a Europa.

Por sua localização estratégica com saída para o Oceano Pacífico, Guayaquil é reduto de organizações criminosas e tem registrado um aumento de atentados, homicídios, extorsões, desaparecimentos, roubos e outros delitos.

Veja também