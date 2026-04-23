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Cuidados Explosão de celular no bairro da Várzea liga alerta para cuidados durante carregamento de aparelho Na última terça-feira (21), um menino de 6 anos teve 15% do corpo queimado após incidente com celular

O incidente que deixou 15% do corpo de um menino de 6 anos queimado após a explosão de um celular reforça a necessidade dos cuidados durante o carregamento de aparelhos eletrônicos.

O caso ocorreu no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, na última terça-feira (21).

A criança foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste, e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

O menino segue internado no Hospital da Restauração e apresenta um quadro de saúde estável.



Cuidados

Este não foi o primeiro caso envolvendo explosão de aparelhos celulares. A situação é frequente e demanda cuidados para evitar maiores consequências.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o engenheiro eletricista do Departamento de Obras e Projetos do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Felipe Góis, explicou que a maioria das explosões nos celulares decorre de um superaquecimento das baterias.

“Quando os aparelhos estão sendo carregados, naturalmente aquecem e, em alguns casos específicos, esse aquecimento fica excessivo, seja pelo uso de carregador não original ou pelo aparelho estar abafado por travesseiro ou edredom. São situações que acabam agravando esse aquecimento da bateria e pode chegar na explosão”, detalha.

O especialista pontua que os casos mais frequentes acontecem durante o carregamento do celular. Por isso, o uso ou aproximação nesses momentos não é aconselhável.

“O uso durante o carregamento não é aconselhável. Se você entra num aplicativo ou jogo que demanda potência do aparelho é mais um fator de aquecimento para a bateria. Quando você combina essas situações, pode chegar no caso de explosão”, disse Felipe Góis.

O engenheiro eletricista reforça que alguns cuidados são essenciais. É necessário utilizar carregadores originais, não usar durante o carregamento, não forçar mecanicamente quando está carregando para não quebrar o conector e evitar deixar o aparelho sob o sol ou dentro de veículos fechados.

Como proceder em caso de incidente?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), em caso de explosão ou princípio de incêndio, a orientação é manter distância e não tocar no aparelho logo após o incidente.

A corporação reforça que não é recomendado jogar água diretamente no celular, principalmente se ainda houver carga elétrica. Se estiver disponível, deve-se utilizar um extintor de incêndio.

Nos casos em que há vítimas, o Corpo de Bombeiros fornece instruções para os primeiros socorros até a chegada de uma equipe especializada.

A área afetada pela explosão deve ser resfriada com água corrente por pelo menos dez minutos. Não se deve aplicar pomadas, pasta de dente ou qualquer substância caseira. O local pode ser coberto com pano limpo ou gaze.

Quando houver ferimentos com objetos presos ao corpo, eles não devem ser retirados. Em casos de sangramento, é importante fazer compressão no local. Se houver inalação de fumaça, a vítima deve ser levada imediatamente para um ambiente ventilado.

Em situações de maior gravidade, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo número 193 e atendimento médico por meio do número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



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