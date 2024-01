A- A+

CIÊNCIA "Explosão de cores": as 7 imagens mais impressionantes da neurociência em 2023 Novas tecnologias geram imagens incríveis do cérebro e ajudam no desenvolvimento de novos tratamentos para doenças cerebrais

Isto não é uma obra de arte. É uma imagem microscópica do fluxo sanguíneo no cérebro de um rato , obtida com uma das muitas novas ferramentas que estão produzindo níveis mais elevados de detalhes nas imagens cerebrais.

Aqui estão mais sete imagens gloriosas da pesquisa em neurociência.

Scanner de ressonância magnética

O complexo circuito do cérebro foi capturado por um novo scanner de ressonância magnética desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley.

A máquina tem uma resolução 10 vezes melhor que a dos seus precursores e poderá ajudar os investigadores a examinar os processos subjacentes a doenças como a esquizofrenia e o autismo.

Antrobôs



Os “Antrobôs” podem se mover através de manchas de tecido neural em placas de laboratório e curar áreas feridas nelas — Foto: Gizem Gumuskaya et al., Ciência Avançada, Universidade Tufts

Cientistas das universidades Tufts e Harvard usaram células humanas para construir robôs minúsculos chamados de “Antrobôs” , que, segundo eles, podem se mover através de manchas de tecido neural em placas de laboratório e curar áreas feridas nelas.

Os bots podem ser tão finos quanto um fio de cabelo, e os minúsculos folículos que se projetam de suas bordas permitem que eles viajem.

Super robôs



Grupo de robôs multicelulares em ação — Foto: Gizem Gumuskaya et al., Ciência Avançada, Universidade Tufts

Esta imagem, dos mesmos pesquisadores, captura um grupo de robôs multicelulares em ação.

O verde mostra os bots agregados como um “superbot”, e a coloração vermelha mostra o crescimento dos neurônios em uma lacuna onde os cientistas os haviam removido anteriormente.

Miniatura cerebral



Córtex cerebral em miniatura que imita um córtex real — Foto: Anna Pagliaro, Benedetta Artegiani, Delilah Hendriks, Princess Maxima Center

Pesquisadores sobre câncer na Holanda desenvolveram um córtex cerebral em miniatura que imita um córtex real, a fim de compreender melhor como o córtex se desenvolve — e como podem surgir tumores cerebrais pediátricos .

O modelo, chamado organoide, é auto-organizado e tem a mesma forma geral, arquitetura e propriedades do modelo real. Seus vários neurônios são mostrados em cores diferentes.

Astrócitos



Teia azul gigante representa uma célula cerebral chamada astrócito — Foto: Charles Zachary Klein, Raquel Taddei, Teresa Gomez-Isla, Hospital Geral de Massachusetts

Este é o córtex visual de uma pessoa com doença de Alzheimer – e aquela teia azul gigante representa uma célula cerebral chamada astrócito.

Os astrócitos normalmente ajudam a formar e proteger as conexões do cérebro, mas um conjunto recente de imagens, incluindo esta, sugere que as células podem engolir e atacar as sinapses do cérebro (mostradas aqui como pontos fluorescentes). Isso contribui para a deterioração da mente.

Árvore cerebra



Imagem de uma neurofibromatose tipo 2 — Foto: Sara Veiga e Christine Chiasson-MacKenzie nos Laboratórios Stott e McClatchey do Hospital Geral de Massachusetts

Se isso lhe parece uma árvore florida, olhe novamente: o tronco é um nervo espinhal, as folhas verdes são neurônios, os pontos amarelos são células imunológicas e as florzinhas vermelhas e laranjas constituem um mar de células tumorais em uma doença devastadora chamada neurofibromatose tipo 2.

Pesquisadores do Massachusetts General Hospital usaram rótulos fluorescentes para colorir os elementos desse sistema complexo, com o objetivo final de desenvolver novas terapias para tratá-lo.

Cérebro sob ataque



Cientistas que estudam maneiras de controlar a propagação do câncer no cérebro capturaram essa imagem depois de modificar células de câncer de mama e implantá-las no cérebro de um rato — Foto: Sonu Subudhi e Sophie Steinbuch, Hospital Geral de Massachusetts

Vê aquela coisa ondulada que se parece um pouco com a Medusa? Essa é uma rede de capilares no cérebro que ajuda a produzir fluido cerebral – e nesta imagem, ela está sob ataque.

Cientistas que estudam maneiras de controlar a propagação do câncer no cérebro capturaram essa imagem depois de modificar células de câncer de mama e implantá-las no cérebro de um rato . Eles observaram enquanto células neurais locais chamadas astrócitos (mostradas em amarelo) avançavam, ajudando o tumor a crescer.

