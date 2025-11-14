SÃO PAULO
Explosão de galpão com fogos de artifício mata uma pessoa em São Paulo
21 imóveis ficaram interditados
A explosão de um imóvel onde havia fogos de artifício, na zona leste de São Paulo na noite dessa quinta-feira (13), matou uma pessoa e deixou outras nove feridas.
Um armazém clandestino ficou completamente destruído. O acidente aconteceu por volta das 19h43 na Avenida Celso Garcia com a Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé.
A explosão principal foi acompanhada por outras menores e várias casas, comércios e carros ao redor foram atingidos. Além disso, 21 imóveis foram interditados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local com oito viaturas.
Cerca de três quarteirões foram atingidos pelos destroços.