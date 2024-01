A- A+

MUNDO Explosão de gás após acidente de carro na capital da Mongólia deixa mortos e feridos Entre as vítimas estavam três bombeiros que atuavam para conter as chamas

Ao menos seis pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em decorrência de uma explosão de gás causada por um acidente de trânsito nesta quarta-feira em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, disseram as autoridades locais. Imagens compartilhadas pela Agência Nacional de Gestão de Emergências da Mongólia (NEMA) mostraram serviços de emergência no local do incêndio, onde grandes chamas cobriram a rua

“De acordo com resultados preliminares, três pessoas morreram no incêndio”, informou a NEMA. Além delas, outros três bombeiros também morreram no acidente e 14 pessoas foram receberam tratamento médico em decorrência dos ferimentos.

Em suas redes sociais, o embaixador dos Estados Unidos na Mongólia, Richard Buangan, afirmou estar "profundamente triste pelo terrível acidente ocorrido".

"Gostaria de expressar as minhas mais profundas condolências às famílias e amigos dos funcionários da NEMA que perderam a vida neste acidente chocante. Desejamos às pessoas feridas uma recuperação rápida e completa e expressamos as nossas mais profundas condolências àqueles que perderam os seus entes queridos, colegas e bens neste acidente", publicou em suas redes sociais.





