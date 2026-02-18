Qua, 18 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tragédia

Explosão de gás em mina do centro da Nigéria mata 38 trabalhadores

Outras 27 pessoas foram levadas em caráter de emergência ao hospital

Reportar Erro
Bandeira da NigériaBandeira da Nigéria - Foto: Freepik/Reprodução

Trinta e oito trabalhadores morreram nesta quarta-feira (18) em uma explosão registrada em uma mina de chumbo no estado de Plateau, no centro da Nigéria, informaram fontes locais à AFP.

"Confirmamos as mortes de 38 pessoas e outras 27 foram levadas em caráter de emergência ao hospital", declarou à AFP Aliyu Adamu Idris, uma autoridade local.

Um trabalhador local, Ibrahim Dattijo Sani, confirmou o número de vítimas na explosão que, segundo ele, ocorreu entre 7h30 e 8h00.

Leia também

• Tiroteio durante jogo de hóquei deixa mortos e feridos em pequena cidade dos EUA

• Ao menos 12 mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza

• Três novos ataques deixam mais de 45 mortos na Nigéria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter