A- A+

tragédia Explosão de gás em mina do centro da Nigéria mata 38 trabalhadores Outras 27 pessoas foram levadas em caráter de emergência ao hospital

Trinta e oito trabalhadores morreram nesta quarta-feira (18) em uma explosão registrada em uma mina de chumbo no estado de Plateau, no centro da Nigéria, informaram fontes locais à AFP.

"Confirmamos as mortes de 38 pessoas e outras 27 foram levadas em caráter de emergência ao hospital", declarou à AFP Aliyu Adamu Idris, uma autoridade local.

Um trabalhador local, Ibrahim Dattijo Sani, confirmou o número de vítimas na explosão que, segundo ele, ocorreu entre 7h30 e 8h00.

Veja também