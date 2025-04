Explosão de gasoduto provoca um grande incêndio em Kuala Lumpur, na Malásia; vídeos

A- A+

Uma forte explosão seguida de um grande incêndio rompeu, na manhã desta terça-feira, a tranquilidade dos subúrbios de Kuala Lumpur, na Malásia, após o colapso de um gasoduto subterrâneo por causas ainda desconhecidas. As autoridades organizaram uma evacuação emergencial das casas próximas, e pelo menos 25 pessoas sofreram queimaduras graves.

O incêndio ocorreu no bairro de Putra Heights, no estado de Selangor, pouco depois das 8h30, surpreendendo os moradores, que viram uma gigantesca labareda em forma de cogumelo se elevar a mais de 20 metros de altura.

A colossal fire erupted today in a Malaysian suburb outside Kuala Lumpur due to a burst gas pipeline, prompting evacuations of nearby homes.



The towering inferno near a gas station in Putra Heights in central Selangor state was visible for miles.pic.twitter.com/ffxSUnTQMP — Massimo (@Rainmaker1973) April 1, 2025

Equipes de bombeiros foram enviadas rapidamente ao local para conter as chamas, que inicialmente levantaram suspeitas de um atentado. No entanto, essa hipótese foi logo descartada. O diretor do departamento de bombeiros, Wan Mohamad Razali Wan Ismail, confirmou que a causa foi um gasoduto rompido, segundo o jornal inglês The Star.





Imagens e vídeos do incêndio circularam nas redes sociais, junto com relatos de moradores que sentiram suas portas e janelas tremerem com a explosão inicial.

A huge inferno is reportedly raging in Puchong area near Kuala Lumpur this morning.



Conflicting reports said the inferno was either due to a fire at a petrol station at Putra Heights or a burst gas pipe.



Fire engines from Puchong, Shah Alam and Subang Jaya have been dispatched… pic.twitter.com/GjcWWxhBJe — Kuala Lumpur Reporter (@KL_Reporter) April 1, 2025

“O incidente envolve um vazamento em um gasoduto de 500 metros próximo a uma área residencial, onde recebemos um chamado de incêndio em Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Subang Jaya”, informou o departamento de bombeiros.

O deputado de Subang Jaya, Wong Chen, divulgou um comunicado do Centro de Operações Smart Selangor (SSOC), que confirmou a continuidade das operações de resgate após a explosão.

“Ainda não há um número estimado de casas afetadas”, alertaram as autoridades. “Algumas vítimas estão presas em suas residências, e os esforços de resgate continuam”, informou o SSOC em um comunicado publicado no Facebook de Wong.

O SSOC esclareceu que o incêndio atingiu um gasoduto principal da empresa Petronas, próximo a um posto de combustível em Putra Heights. No entanto, segundo as autoridades no local, o posto não foi atingido pelas chamas. “Apenas o gasoduto principal segue queimando e foi fechado, aguardando que o gás residual se dissipe completamente.”

