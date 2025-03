A- A+

mundo Explosão de granada no centro de Bogotá deixa três mortos e nove feridos; veja vídeos Mesma região sofreu ataque semelhante há algumas semanas; autoridades atribuem violência à guerra entre grupos de traficantes

A explosão de uma granada em pleno centro de Bogotá deixou, na noite dessa quarta-feira, três mortos e nove feridos, informou o prefeito da capital colombiana, que há algumas semanas foi cenário de um ataque semelhante na mesma região.

"Esta noite, um novo artefato explosivo foi lançado contra uma aglomeração de pessoas na Calle 3 com Carrera 10, deixando, lamentavelmente, 3 mortos e, pelo menos, 9 feridos", afirmou o prefeito Carlos Fernando Galán em uma publicação no X, na quinta-feira pouco antes da meia-noite (hora local). Vídeos nas redes sociais mostram cenas após o ataque.

#BOGOTÁ. Última hora. Sigue el terror en el b/San Bernardo, loc/Santa Fe, hace pocos minutos se registró otra explosión en la carrera 10 con calle 3. Según información, este nuevo atentado deja por lo menos 3 personas muertas y 4 heridas.



Únete https://t.co/5F6ekrRGPg pic.twitter.com/FCmI3m4jhu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca (@PasaenBogota) March 13, 2025

A explosão, registrada no bairro San Bernardo, foi causada por uma granada, confirmou o general Giovanni Cristancho, comandante da polícia de Bogotá, em declarações à imprensa perto do local do incidente.

#ATENCIÓN | Las autoridades confirmaron que el ataque con explosivos, que dejó tres muertos y nueve heridos en el centro de Bogotá, se debe a una disputa entre 'Los venecos' y 'Los costeños' por el control del territorio para la venta de drogas. pic.twitter.com/pN1caOl6cI — RCN Radio (@rcnradio) March 13, 2025

O ataque é resultado de "uma confrontação entre dois grupos criminosos organizados" locais, que disputam a região, os chamados "Los Venecos" e "Los Costeños", acrescentou o general.





Esse bairro central da capital, ainda conhecido por ser uma tradicional área de fabricação de móveis, transformou-se nos últimos anos em um ponto de microtráfico e consumo de drogas, onde se reúnem grandes aglomerações de pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Para o prefeito Galán, que busca a "recuperação" da região, a explosão é uma "reação de grupos criminosos que tentam sobreviver ao cerco" da polícia, à qual solicitou "intensificar a pressão sobre as quadrilhas que operam ali (...) para capturar seus líderes".

Apenas três semanas atrás, um morador de rua morreu e outras sete pessoas ficaram feridas em outra explosão de granada no mesmo bairro.

