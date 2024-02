A- A+

A explosão de um poste assustou e deixou sem energia moradores do bairro da Iputinga e adjacências, na Zona Oeste do Recife, na madrugada desta sexta-feira (16).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quando o equipamento, instalado nas proximidades no Caxangá Golf & Country Club, explode, provocando um clarão.

O barulho se misturou à trovoada ocorrida na sequência, por volta das 2h. Por causa da explosão, a localidade e bairros vizinhos, como Cordeiro e Várzea, ficaram sem eletricidade.

Explosão de poste assusta moradores e deixa bairro da Iputinga e adjacências sem eletricidade - https://t.co/G8ztNu04AV pic.twitter.com/AV1bHmN4Qu — Folha de Pernambuco (@folhape) February 16, 2024

“Por isso, foi tão grande o clarão. Não é possível que tenha sido só um raio forte”, relatou uma moradora da região, nas redes sociais.

Segundo a Neoenergia, a eletricidade vem sendo restabelecida em toda a Região Metropolitana do Recife após as fortes chuvas e ventanias desta madrugada.

"Aproximadamente, 60% dos clientes que tiveram o fornecimento interrompido associado a raios e ventos de maior intensidade tiveram o serviço normalizado", informou a empresa.

Ainda de acordo com a Neoenergia, grande parte dos chamados possui relação com interferência de vegetação na rede de distribuição.

"Há registros de quedas de 65 árvores, além de objetos projetados contra a rede elétrica, em razão de ventos superiores a 60 km/h. Os técnicos da concessionária seguem em regime de contingência até que as solicitações emergenciais sejam atendidas", disse a Neoenergia.

As ocorrências devem ser feitas pelo WhatsApp (81) 3217-6990, ou pela central de atendimento, por meio do número 116. É necessário informar o código do cliente no momento do registro.

Veja também

RESULTADO Instituições publicam resultado da lista de espera do Sisu