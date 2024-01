A- A+

Suape Explosão de tanque de óleo deixa quatro feridos na Refinaria Abreu e Lima Equipes do Samu de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho foram enviadas ao local

A explosão de um tanque de óleo deixou quatro pessoas feridas na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Complexo Industrial de Suape, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta quinta-feira (25).

De acordo com o Samu, o socorro foi solicitado por volta das 16h, quando também foi acionado o Corpo de Bombeiros.

Equipes do Samu de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho foram enviadas ao local.

Os quatro feridos precisaram ser encaminhados a hospitais. Um homem de 41 anos teve queimadura de 1º grau e foi removido para uma unidade particular no Cabo. As outras três pessoas foram levadas a instituições de saúde localizadas no Recife.

O que diz a Refinaria Abreu e Lima

Em nota, a Rnest confirmou as informações e disse que a explosão foi ocasionada "fagulhamento seguido de chama, rapidamente controlada".

Ainda no comunicado, a refinaria reforçou que "equipes internas da refinaria foram acionadas e atuaram para controle da ocorrência". Todos os funcionários, inclusive, "estão bem e já foram liberados pelos hospitais em que foram atendidos".

A explosão não altera o funcionamento do local, que segue operando sem outros impactos. "As causas serão investigadas", diz a nota.

