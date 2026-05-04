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Mundo Explosão deixa 12 pessoas presas em mina de carvão na Colômbia A explosão desta segunda-feira ocorreu em Sutatausa, um município cerca de 74 quilômetros ao norte de Bogotá

Doze pessoas estão presas após a explosão de uma mina legal de carvão nesta segunda-feira (4), na Colômbia, "aparentemente por acúmulo de gases", informou à AFP o governo regional em um balanço atualizado.

Os acidentes mineiros são recorrentes no país e com frequência fatais, especialmente em pedreiras de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

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A explosão desta segunda-feira ocorreu em Sutatausa, um município cerca de 74 quilômetros ao norte de Bogotá.

No balanço mais recente, uma fonte do governo regional disse à AFP que, dos 15 mineiros inicialmente presos, três foram removidos.

Entre os que conseguiram sair, dois "estão fora de perigo" e um está sendo atendido em um centro médico, acrescentou a fonte.

Mais cedo, Jorge Emilio Rey, governador de Cundinamarca, havia informado no X um balanço de "14 mineiros presos".

O governador também afirmou que equipes de resgate estão a caminho do local e compartilhou imagens de ambulâncias na entrada da mina. Segundo Rey, os trabalhadores estão a cerca de 600 metros de profundidade.

As autoridades avaliam o nível de concentração de gases para poder realizar as operações de resgate, de acordo com a representante do governo regional.

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