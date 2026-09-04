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Tragédia Explosão deixa ao menos 58 feridos em instalação militar na Bolívia O caso ocorreu em uma cidade ao sul de La Paz, informou o ministro da Defesa

Uma forte explosão em uma instalação militar da Bolívia onde era armazenado material pirotécnico deixou pelo menos 58 feridos nesta sexta-feira (4) em uma cidade ao sul de La Paz, informou o ministro da Defesa.

"Até o momento, temos confirmadas 58 pessoas feridas: 52 civis e 6 membros do pessoal militar", afirmou o ministro Ernesto Justiniano em publicação no Facebook.

"Há relatos sobre possíveis vítimas fatais", acrescentou, mas ressaltou que "não vamos divulgar nenhum número de mortos enquanto essa informação não estiver plenamente confirmada".

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