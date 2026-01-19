Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Explosão deixa ao menos sete mortos em Cabul

Informação é da ONG italiana EMERGENCY, que administra um hospital na capital do Afeganistão

Reportar Erro
Explosão deixa ao menos sete mortos em CabulExplosão deixa ao menos sete mortos em Cabul - Foto: AFP

Uma explosão no centro de Cabul deixou pelo menos sete mortos nesta segunda-feira (19), informou a ONG italiana EMERGENCY, que administra um hospital na capital do Afeganistão.

"Vinte pessoas foram atendidas no Centro Cirúrgico da EMERGENCY em Cabul, após uma explosão esta tarde no bairro de Shahr e Naw, perto do hospital. Entre as pessoas que foram atendidas havia sete pessoas que chegaram mortas", informou a ONG em um comunicado.

Leia também

• Incêndios no sul do Chile deixam 19 mortos e milhares de evacuados

• Explosão em siderúrgica chinesa deixa mortos, dezenas de feridos e oito desaparecidos

• Colisão entre trens deixa ao menos 39 mortos na Espanha

Reportar Erro

Veja também

Newsletter