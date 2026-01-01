A- A+

Mundo Explosão deixa mortos e feridos em estação de esqui em Crans Montana, na Suíça A explosão, ainda de origem desconhecida, aconteceu por volta de 1h30 (21h30 da quarta, 31, em Brasília) no bar Le Constellation, um local popular entre os turistas, enquanto os frequentadores comemoravam o Ano Novo

Uma explosão em um bar na estação de esqui de Crans Montana, nos Alpes Suíços, na madrugada desta quinta-feira, 1º, deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos, informou a polícia local.

A explosão, ainda de origem desconhecida, aconteceu por volta de 1h30 (21h30 da quarta, 31, em Brasília) no bar Le Constellation, um local popular entre os turistas, enquanto os frequentadores comemoravam o Ano Novo.

Suíça : Cerca de 40 pessoas morreram em uma explosão em um bar de uma estação de esqui na Suíça durante as festividades de ano novo, e aproximadamente 100 ficaram feridas, segundo as autoridades.

Ainda não sabe o que provocou a explosão. pic.twitter.com/dDLFpPzXs0 — Ivan Kleber (@lordivan22) January 1, 2026

Vídeos do momento do incidente mostram a estação tomada pelas chamas e pessoas gritando.

Um centro de apoio e uma linha de ajuda foram criados para as famílias afetadas. A polícia deve realizar uma coletiva de imprensa ainda nesta manhã em Crans-Montana. A cidade está localizada no coração dos Alpes Suíços, a 40km ao norte do Matterhorn.





Reprodução/Redes sociais

Veja também