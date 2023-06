Explosão destrói barragem no sul da Ucrânia; moradores são evacuados; veja vídeo

Uma grande barragem construída na era soviética, em Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia numa zona controlada pela Rússia, explodiu esta terça-feira (6) provocando uma enorme inundação. A informação foi confirmada por forças ucranianas e russas.

O Ministério ucraniano do Interior escreveu no Telegram que a barragem de Kakhovka tinha explodido e apelou aos residentes de 10 localidades na margem direita do rio e na cidade de Kherson para reunirem documentos essenciais e animais de estimação, desligarem a eletricidade e partirem. 16 mil pessoas estão na chamada "zona de risco".

Ainda não foi apurada a origem do aparelho que fez explodir a estrutura. Numa primeira reação, Moscou e Kiev trocam acusações sobre origem do ataque.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH