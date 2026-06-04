Explosão em apartamento em Copacabana leva polícia a descobrir laboratório caseiro de drogas
Moradores do prédio denunciaram que o incêndio foi provocado pelo manuseio de substâncias químicas usadas para a produção de drogas
Um incêndio permitiu que a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) localizasse, nesta quarta-feira, 3, um laboratório caseiro de refino de drogas em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Os policiais apreenderam grande quantidade de drogas e equipamentos usados para manipulação de entorpecentes. A descoberta se deu após denúncia de moradores.
De acordo com a PMERJ, os moradores do prédio denunciaram que o incêndio foi provocado pelo manuseio de substâncias químicas usadas para a produção de drogas. Os agentes do serviço de inteligência do Batalhão de Copacabana (19º BPM) foram responsáveis pela ocorrência.
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O material apreendido foi encaminhado para a 13ª DP (Copacabana), que vai prosseguir com a investigação do caso.
O incêndio chegou a provocar uma explosão no imóvel, que fica na Rua Barata Ribeiro. Um homem ficou ferido e foi levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, em estado gravíssimo. O Estadão tentou contato com o hospital e o Corpo de Bombeiros, mas não teve resposta.
Em vídeos de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, é possível que a explosão arremessa uma parte da janela Em outra filmagem, um colchão e o que parece ser uma estrutura de ar-condicionado estão na rua, incendiados.