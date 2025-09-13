A- A+

Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 21 feridos Cães farejadores e drones foram mobilizados para as tarefas de remoção de escombros

Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas em um bar de Madri neste sábado (13), três delas em estado grave, em uma explosão que destruiu o estabelecimento na capital espanhola, informaram os serviços de emergência.

Segundo a imprensa local, a explosão foi causada por um vazamento de gás. Os bombeiros removeram os escombros do local, situado no bairro madrilenho de Vallecas, indicaram os serviços de emergência de Madri na rede social X.

Em um vídeo publicado por esta fonte, é possível ver o teto parcialmente desabado e tijolos espalhados pelo chão. Os serviços de emergência levaram uma vítima em uma maca.

Equipes médicas e de proteção civil atenderam 21 feridos, três deles em estado "graves" e dois "potencialmente graves", afirmaram.

Cães farejadores e drones foram mobilizados para as tarefas de remoção de escombros, acrescentaram os serviços de emergência.

