Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 25 feridos

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em um bar de Madri neste sábado (13), três delas em estado grave, em uma explosão que destruiu o estabelecimento na capital espanhola, informaram as autoridades.

Segundo a imprensa local, a explosão, ocorrida no bairro de Vallecas, foi causada por um vazamento de gás. Mas Inmaculada Sanz, vice-prefeita e delegada de segurança e emergências da Prefeitura de Madri, afirmou que ainda era cedo para determinar a causa do incidente.

Fernando Sánchez, um vizinho, descreveu ao canal público RTVE o momento em que sentiu a detonação: "Estávamos em casa, sentimos a explosão e imediatamente saímos correndo, pensando no que poderia ter acontecido, e quando chegamos lá, era um caos, as pessoas pelo meio tentando mover os carros".

Os bombeiros removeram os escombros do local, indicaram os serviços de emergência de Madri na rede social X. Em um vídeo, é possível ver o teto parcialmente desabado e tijolos espalhados pelo chão.



Os serviços de emergência levaram uma vítima em uma maca.

Equipes médicas e de defesa civil atenderam 25 feridos, três deles em estado "grave" e dois "potencialmente graves", afirmaram.

Cães farejadores e drones foram mobilizados para as tarefas de remoção de escombros, acrescentaram os serviços de emergência.

Sanz declarou aos jornalistas que estava descartada a possibilidade de haver pessoas presas sob os escombros.

Os moradores de nove residências que faziam parte do edifício terão que "ser realojados por pelo menos alguns dias", acrescentou.

