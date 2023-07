A- A+

Ucrânia Explosão em cidade russa perto da Ucrânia deixa 15 feridos Segundo autoridades locais, um foguete teria caído no centro de Taganrog, sudoeste russo, às margens do Mar de Azov

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira durante uma explosão na cidade portuária de Taganrog, no sudoeste da Rússia, às margens do Mar de Azov. A autoria do incidente ainda não foi confirmada, mas fontes do governo russo dizem que ele foi causado por um míssil ucraniano disparado contra a cidade.

De acordo com relatos nas redes sociais, o incidente ocorreu por volta das 16h, horário local. Alguns relatos afirmam que o míssil foi abatido pelos sistemas de defesa antiaérea e que seus destroços causaram os danos. Outros afirmam que o artefato caiu no local.

O governador da região de Rostov-no-Don, Vasili Golubev, afirmou que um café e um museu foram atingidos, e que as janelas de um prédio residencial ficaram estilhaçadas. Nove pessoas foram levadas para o hospital, afirmou ele, mas não correm risco de vida.

"Aparentemente um foguete explodiu no centro de Taganrog", disse Golubev no Telegram. "Neste momento há 15 pessoas (...) levemente feridas", completou ele.

O canal de Telegram Mash afirmou que houve duas explosões — a primeira mais forte e a subsequente, menos potente. As detonações destruíram janelas de vários prédios e fizeram uma fumaça escura tomar o céu da cidade. Vídeos que circulam na internet mostram um prédio baixo parcialmente em ruínas.

Com uma população de aproximadamente 250 mil moradores, Taganrog fica na costa do Mar de Azov, localizada entre as regiões russas de Rostov-no-Don e Krasnodar e a Ucrânia. Desde que a guerra começou, já relatos de incêndios, explosões e atos de sabotagem na região fronteiriça — infraestruturas energéticas e armazéns de armas são alvos frequentes.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Trump diz que irá manter candidatura presidencial mesmo se for condenado