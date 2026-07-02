Explosão em Damasco deixa 5 mortos
A cidade tem sido palco de diversos incidentes desde a chegada ao poder das autoridades islamistas que derrubaram Bashar al-Assad, em dezembro de 2024
Uma explosão ocorrida nesta quinta-feira (2) em um café no centro da capital da Síria, Damasco, deixou cinco mortos e 16 feridos, informaram as autoridades. A televisão estatal indicou que a detonação foi provocada por uma bomba colocada no estabelecimento, situado em uma área movimentada próxima ao Palácio da Justiça.
Um correspondente da AFP também viu ambulâncias transportando as vítimas após a explosão.
Damasco tem sido palco de diversos incidentes desde a chegada ao poder das autoridades islamistas que derrubaram Bashar al-Assad, em dezembro de 2024.
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O ataque mais grave ocorreu em junho de 2025 e teve como alvo uma igreja.
Esse ataque suicida, que deixou 25 mortos, foi reivindicado por um grupo fundamentalista sunita, enquanto as autoridades culparam o grupo jihadista Estado Islâmico.