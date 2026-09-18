Explosão em delegacia no norte do Paquistão deixa 16 mortos
O ataque aconteceu na região de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão
Pelo menos 16 pessoas morreram e 37 ficaram feridas nesta sexta-feira (18) em um ataque que combinou uma explosão e tiros contra uma histórica sede policial no noroeste do Paquistão, informaram as autoridades.
O ataque aconteceu na região de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, cenário de uma campanha violenta do grupo islamista Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP).
O Paquistão atribui o aumento dos ataques na região à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que provocou uma crise diplomática que resultou em um conflito armado em junho.
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A explosão na cidade de Kohat deixou 16 mortos e 37 feridos, informou uma fonte policial que pediu anonimato.
"Quatro criminosos foram abatidos", disse a fonte.
O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, atribuiu o ataque ao TTP e afirmou que a eliminação do grupo "é essencial para a segurança nacional".