Explosão em depósito de munições mata 20 soldados no Camboja

Uma explosão em um depósito de munições de uma base militar do oeste do Camboja matou 20 soldados neste sábado (27), informou o primeiro-ministro do país do sudeste asiático.

A explosão, que também deixou muitos feridos, aconteceu durante a tarde, em uma base militar da província de Kampong Speu, informou no Facebook o primeiro-ministro Hun Manet.

"Estou profundamente chocado com a notícia da explosão no depósito de munições", afirmou o chefe de Governo, que expressou "condolências" às famílias das vítimas.

O Exército cambojano afirmou que caminhão carregado de munições explodiu. A causa da explosão, que destruiu um prédio administrativo, estandes próximos e 25 casas, não foi determinada.

