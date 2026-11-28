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Acidente Explosão em escola no Afeganistão deixa sete mortos e mais de 90 feridos Explosão teria sido causada por um depósito de explosivos localizado próximo à unidade de ensino

Uma explosão em uma escola na província de Kunar, no leste do Afeganistão, deixou sete mortos e mais de 90 feridos neste sábado (28), segundo autoridades locais. A suspeita é de que a explosão tenha se originado em um depósito de explosivos próximo à unidade de ensino.

Segundo o diretor provincial de Cultura e Informação, Sami ul Haq Bayan, informações preliminares apontam que o incidente teria sido provocado por negligência no armazenamento de explosivos pertencentes a empresas de mineração. As autoridades afegãs investigam as circunstâncias da explosão.

Bayan informou ainda que até 15 pessoas permaneciam hospitalizadas, enquanto os demais feridos receberam alta após atendimento médico.

O porta-voz do Comando Provincial de Polícia de Kunar, Farid Dehqan, confirmou que a escola fica na região de Andar Ser, nos arredores de Asadabad, capital da província.

Em agosto, um ataque a um complexo escolar em Cabul, capital do Afeganistão, deixou mais de 40 crianças feridas, com idades entre 9 e 14 anos.

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