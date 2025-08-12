A- A+

ACIDENTE Explosão em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba Segundo os bombeiros, incidente ocorreu por volta das 5h50 em empresa que produz material para desmonte de rochas

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou pessoas feridas e desaparecidas, na madrugada desta terça-feira, 12, em Quatro Barras, na Grande Curitiba. Segundo os bombeiros, explosão aconteceu por volta das 5h50 na unidade da Enaex Brasil. Ao menos sete estão desaparecidos.

A explosão aconteceu em um depósito de material explosivo. A empresa fabrica e fornece produtos explosivos para a indústria de mineração a céu aberto e subterrânea, além de empresas de demolições e construção civil.

Imagens internas da empresa Enaex. | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil e aguarda retorno.

A empresa funciona em turnos por 24 horas, por isso havia funcionários trabalhando. A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochas.

O governador Ratinho Junior disse em rede social que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. "Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente."



A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais na vizinhança. O bloco de fumaça saindo do local era avistado à distância. A empresa fica na margem da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado. Em 2004, uma explosão na unidade deixou saldo de 4 mortos.

A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochas. | Foto: TV Globo/Reprodução

