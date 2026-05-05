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Tragédia Explosão em fábrica de fogos de artifício na China mata ao menos 26 pessoas Imprensa oficial chinesa informou que a unidade pertence à Huasheng Fireworks Manufacturing and Display e fica em um importante polo de produção de fogos

A explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Changsha, na Província de Hunan, no centro da China, matou ao menos 26 pessoas e feriu outras 61, na tarde desta segunda-feira, 4.

A imprensa oficial chinesa informou que a unidade pertence à Huasheng Fireworks Manufacturing and Display e fica em um importante polo de produção de fogos.

O prefeito de Changsha, Chen Bozhang, disse que as buscas foram praticamente concluídas, mas que a verificação do número de vítimas e a identificação dos mortos ainda estão em andamento.

Imagens aéreas da emissora CCTV, divulgadas nesta terça-feira, 5, mostram fumaça branca ainda saindo dos escombros da fábrica.

As autoridades investigavam as causas do acidente, e a polícia deteve o responsável pela empresa.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu "todos os esforços" para buscar pessoas ainda desaparecidas e salvar feridos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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