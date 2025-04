Explosão em fábrica de fogos de artifício na Índia deixa ao menos 21 mortos, segundo autoridades

A- A+

Uma explosão em uma fábrica ilegal de fogos de artifício no oeste da Índia deixou 21 mortos e vários feridos na terça-feira, disseram autoridades. A explosão lançou pedaços de cimento, metal e partes de corpos para longe do complexo fabril na cidade de Deesa, no estado de Gujarat.

"Houve uma grande explosão na fábrica, fazendo com que o telhado de concreto desabasse", disse o porta-voz do governo Rishikesh Patel aos repórteres, confirmando muitas mortes e feridos.

"O número de pessoas mortas no incidente na unidade de fogos de artifício agora é de 21", disse o policial CL Solanki.

O alto funcionário do governo distrital, Mihir Patel, disse que "a explosão foi tão forte que partes dos corpos de algumas vítimas foram encontradas espalhadas em uma fazenda a 200-300 metros de distância".

As famílias das vítimas moravam nas dependências da fábrica, disse Patel, que operava sem licença. As autoridades iniciaram uma investigação sobre o incidente.

Os fogos de artifício são muito populares na Índia, principalmente durante o festival hindu de Diwali, bem como durante as celebrações de casamento.

Explosões são comuns em oficinas de fogos de artifício, com os proprietários muitas vezes desconsiderando os requisitos básicos de segurança.

No ano passado, 11 pessoas morreram na explosão de uma fábrica de fogos de artifício no estado central de Madhya Pradesh.

Em 2019, pelo menos 18 pessoas morreram em uma explosão semelhante no estado de Punjab, e outras 10 morreram no mesmo ano em Uttar Pradesh.

