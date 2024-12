A- A+

EXPLOSÃO Explosão em fábrica de munições no noroeste da Turquia deixa 11 mortos Segundo o governador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, a explosão aconteceu um pouco antes de 8H30 (2H30 de Brasília) devido a uma "falha técnica" em uma linha de produção

Onze pessoas morreram e sete ficaram feridas nesta terça-feira (24) em uma explosão em uma fábrica de munições na região noroeste da Turquia, anunciaram as autoridades em um balanço atualizado da tragédia.

"Infelizmente, 11 pessoas morreram (...) oito mulheres e três homens. E temos sete feridos", declarou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

Um balanço anterior registrava 12 mortos e cinco feridos.

Segundo o governador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, a explosão aconteceu um pouco antes de 8H30 (2H30 de Brasília) devido a uma "falha técnica" em uma linha de produção.

Dos sete feridos, apenas dois permanecem "em observação" no hospital, de acordo com o ministro turco do Interior.

A fábrica, ao norte de Balikesir, produz munições explosivos de uso civil, segundo as autoridades.

Seis funcionários da fábrica ficaram feridos em outra explosão em 2014, recordou a imprensa turca.

Imagens exibidas na televisão mostram uma parte da fábrica totalmente destruída, além de fragmentos de vidro e metal.

As autoridades descartaram a hipótese de um ato de sabotagem e o Ministério Público abriu uma investigação sobre o incidente.

A explosão aconteceu em uma área da fábrica que produzia cápsulas, disse o governador. Ele informou que a área desabou devido à força da explosão.

A fábrica fica a um quilômetro do vilarejo mais próximo, ao norte da cidade de Balikesir, segundo imagens de satélite consultadas pela AFP.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou estar "profundamente triste com as mortes de 12 irmãos", em uma mensagem na rede social X.

Ele anunciou que deu instruções para o "início imediato da investigação necessária em todos os aspectos".

A Turquia é um país exportador de equipamentos de defesa, especialmente drones, e Erdogan é um dos principais entusiastas da indústria.

