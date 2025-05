Explosão em fábrica de produtos químicos deixa 5 mortos na China

Pelo menos cinco pessoas morreram e seis estão desaparecidas após uma explosão nesta terça-feira (27) em uma fábrica de produtos químicos no leste da China, informou a imprensa estatal.

A explosão aconteceu ao meio-dia na empresa Youdao Chemical de Gaomi, cidade que fica 450 quilômetros ao sudeste de Pequim, informou a agência de notícias Xinhua.



O primeiro balanço cita "cinco mortos, seis desaparecidos e 19 feridos leves", acrescentou a agência, que cita as autoridades locais como fontes.

Os bombeiros enviaram quase 50 veículos ao local da explosão, segundo o Ministério de Situações de Emergência.

Vídeos publicados pelo jornal Xinjingbao mostram uma enorme nuvem de fumaça, um incêndio em uma área industrial e janelas quebradas pela explosão.

- Explosion at chemical plant in eastern China



A serious detonation occurred today at a Shandong Youdao Chemical plant in Shandong province.



Location affected: Pesticide production plant in eastern China

Company: The world's largest manufacturer of chlorpyrifos

